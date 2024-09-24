"في حاجات أساسية ناقصة".. إعلامية لبنانية شهيرة تتفقد مركز إيواء للنازحين في بيروت (فيديو)

تفقدت الإعلامية ومقدمة البرامج رابعة الزيات، مراكز إيواء للنازحين اللبنانيين في منطقة بئر حسن بيروت.

وقالت رابعة: مرحبا أنا عملت جولة صباحية على مجمع المدارس ببئر حسن، المجمع كتير كبير وبضم أعداد هائلة من النازحين"، مضيفة: "في حملة تضامن كتير كبيرة من كل المناطق اللبنانية وهيدا بكبر القلب، ولكن في حاجات أساسية ناقصة، في نقص كتير كبير بالمخدات بالشراشف بالفرش وبالأدوية الأساسية متل البنادول panadol، حفاضات وفوط صحية، هيدول الأساسيات المطلوبين بكل المدارس ببيروت".

وتابعت: "كتير مساعدات عم توصل، ولكن الحاجة كتير كبيرة، فكل انسان بحب يساعد في يتوجه على أي مدرسة ويقدم للنازحين".