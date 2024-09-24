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فنون ومشاهير
أصيبت بالسرطان للمرة الرابعة.. عارضة لبنانية شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها: ارجوكم ادعوا لها (صورة)
Lebanon 24
24-09-2024
|
23:43
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برسالة مبكية، أعلنت العارضة والمؤثرة الأستراليّة اللبنانيّة جيسيكا قهواتي إصابة والدتها "ريتا" بمرض السرطان للمرة الرابعة وذلك خلال 9 سنوات.
وأعلنت جيسيكا ان المرض هذه المرة من نوع نادر وشرس.
وكتبت قهواتي عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام قائلة: "قبل بضعة أشهر، اكتشفنا أن والدتي مصابة بنوع نادر وشرس من السرطان. وبينما أكتب هذا، ترتعش يداي. هذه هي المرة الرابعة التي تصارع فيها السرطان خلال 9 سنوات، وهذه المرة هي الأصعب".
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وأضافت: "تعلمون جميعاً ما تعنيه والدتي لي وأود أن أطلب منكم بصدق دعواتكم الصادقة حيث سنكتشف ما إذا كان المرض قد انتشر أم لا يوم 26 الجاري".
وختمت: "لقد أبقينا هذا الأمر طي الكتمان لبعض الوقت منذ أن انتشرت الأخبار. لكننا نؤمن بقوة الصلاة. أرجوكم ادعوا لأمي ريتا. ماما تحتاجكم جميعاً".
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