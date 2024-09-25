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فنون ومشاهير
في منطقة جبيل.. فنان لبناني شهير يضع مشروعه السياحي في تصرف النازحين من الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
25-09-2024
|
02:18
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تضامنا مع النازحين من الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية، أعلن الفنان أمير يزبك وضع مشروعه السياحي وهو كناية عن شاليهات في منطقة عنايا في جبيل تحت تصرف النازحين.
ونشر أمير فيديو عبر حسابه على "فسيبوك: أطل فيه مع أولاده وهم ينشدون النشيد الوطني اللبناني، وعلّق عليه قائلا: " إن أبواب مشروع Al Manfa Resort by Amir Yazbeck مفتوحة لاخي الجنوبي ولكل الشعب اللبناني".
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وقد نالت مبادرة أمير الإنسانية إشادات من قبل المتابعين.
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