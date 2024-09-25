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فنون ومشاهير

في ذكرى زواجهما الـ14.. فنان عربي شهير يطلب السماح من زوجته!

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:51
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نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة ظهر فيها مع زوجته خيرية احتفالاً بعيد زواجهما الـ14.

ووجّه خالد من خلال الصورة رسالة رومانسية الى زوجته عبّر فيها عن حبّه الكبير لها، كما اعتذر عن أي خطأ قد يكون اقترفه بحقها، حيث كتب : "مرت 14 سنة، ولسّه بحس بنفس الشعور بقع في الحب، أكتر وأكتر كل يوم، وكل سنة شكراً على كل اللي عملتيه علشان تسعديني، حبّك اهتمامك دعمك، وبناتنا القمرات".
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وأضاف: "أتمنى إنك تسامحيني لو قصّرت في أي حاجة من غير قصد".

وفي جانب آخر، يستعد خالد سليم لإحياء حفل غنائي بمشاركة الفنان الكبير هاني شاكر، في دولة الكويت غداً الخميس 26 أيلول، حيث نشر الملصق الدعائي للحفل، وكتب معلّقاً عليه: "جمهوري وحبايبي في الكويت "العندليب" الحفل الذي طال انتظاره يستضيفه المسرح الوطني في 26 سبتمبر، حيث نلتقي مع باقة من أجمل أغنيات الفنان الراحل عبدالحليم حافظ... أتشرف أنني أشارك فيها مع نجم الأغنية العربية الفنان الكبير هاني شاكر بقيادة الصديق العزيز والأخ الغالي المايسترو د. محمد الموجي".

يُشار إلى أن آخر أغنية طرحها خالد سليم حملت عنوان "واحشاني"، وهي من كلمات إبراهيم شحتة، وأخرج الفيديو كليب شريف مدبولي.
 
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