خالد سليم يطلب السماح من زوجته

نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة ظهر فيها مع زوجته خيرية احتفالاً بعيد زواجهما الـ14.

ووجّه خالد من خلال الصورة رسالة رومانسية الى زوجته عبّر فيها عن حبّه الكبير لها، كما اعتذر عن أي خطأ قد يكون اقترفه بحقها، حيث كتب : "مرت 14 سنة، ولسّه بحس بنفس الشعور بقع في الحب، أكتر وأكتر كل يوم، وكل سنة شكراً على كل اللي عملتيه علشان تسعديني، حبّك اهتمامك دعمك، وبناتنا القمرات". وأضاف: "أتمنى إنك تسامحيني لو قصّرت في أي حاجة من غير قصد". (لها)

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