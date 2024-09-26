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فنون ومشاهير

حادثة مؤسفة جدّاً... فنانة تسقط عن المسرح ما الذي أصابها؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:49
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دخلت مارينيلا، إحدى أشهر المغنيات في اليونان، العناية المركزة، غداة إصابتها بجلطة دماغية خلال حفلة موسيقية على مسرح أوديون الأثري في أثينا، عند سفح الأكروبوليس.

وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت من المدرجات المغنية الشعبية (86 عاما) وهي تنهار على خشبة المسرح خلال الحفلة.
 
وأصيبت مارينيلا بسكتة دماغية خطرة وهي في العناية المركزة، بحسب ما أعلن المستشفى الذي أُدخلت إليه في بيان صدر الخميس.
 
ومثّلت المغنية، التي تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من 6 عقود، اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيغن) لعام 1974، والتي فازت بها فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها "ووترلو". (سكاي نيوز عربية)
 
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