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فنون ومشاهير

تصريح مثير لهاني رمزي

Lebanon 24
26-09-2024 | 10:46
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في تصريح مثير عن فكرة الألقاب التي تنتشر حالياً في الوسط الفني، علّق الفنان هاني رمزي على الألقاب التي أطلقها بعض الممثلين على أنفسهم بأنهم الرقم واحد في المجال الفني، مشيراً إلى أن هذه الفكرة مرفوضة بالنسبة إليه، فكل نجم في الوسط الفني هو الرقم واحد بأدائه في العمل الذي يشارك فيه، كما أعلن رمزي عودته الى السينما، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
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وقال رمزي: "مافيش حد في الفن اسمه نمبر وان، إحنا حالياً عندنا مشكلة في الكتابة، والضحك أصبح صعب جداً، أتمنى تنتهي هذه الأمور".
أما بالنسبة الى غيابه عن السينما في السنوات الأخيرة، فأعلن هاني رمزي عودته الى جمهور السينما من جديد، قائلاً: "أنا قريّب جداً راجع السينما بفيلم جديد ومتحمس له، بتمنى ينال إعجاب الجمهور".
وفي سياق آخر، حرص الفنان هاني رمزي على دعم زميله الفنان أحمد عزمي، بعد استغاثته الأخيرة، ومناشدته للمسؤولين بسبب عمله القليل في الفن، وابتعاده لسنوات عن المجال، فقال رمزي: "هو فنان جميل وحابب أدعمه، وكل أعماله جميلة، وربنا يوفقه في اللي جاي، وإن شاء الله متتكررش الأزمات الجديدة". (لها)
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