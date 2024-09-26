Advertisement

فنون ومشاهير

ميريام كلينك تثير الجدل مجدداً: ما بدي اسمع اخبار

Lebanon 24
26-09-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1252668-638629890571312466.jpg
Doc-P-1252668-638629890571312466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت ميريام كلينك في حسابها عبر موقع انستغرام فيديو لها من داخل احدى عيادات التجميل.

وأرفقت ميريام الفيديو بعبارة: "حرب أو لا حرب... المظهر الجيد أمر لا بد منه".

وكانت كلينك قد نشرت عبر خاصية القصص القصيرة عبر انستغرام التالي: "ما بدي اسمع أخبار ما بدي أعرف شي بساعد بالمخفي اذا بقدر بس حلو عني... دقو لإيران تساعد الحزب ليش تاركتو لحالو مش أصحاب لبعض أنا شو خصني؟".
Advertisement

وأضافت: "وين الأمة العربية آخر همن فتركوني بحالي مصايبي كثار مش ناقصني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:23 | 2024-09-27
00:42 | 2024-09-27
16:03 | 2024-09-26
14:12 | 2024-09-26
13:00 | 2024-09-26
10:46 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24