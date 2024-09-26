ميريام كلينك تثير الجدل مجدداً: ما بدي اسمع اخبار

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نشرت ميريام كلينك في حسابها عبر موقع انستغرام فيديو لها من داخل احدى عيادات التجميل.وأرفقت ميريام الفيديو بعبارة: "حرب أو لا حرب... المظهر الجيد أمر لا بد منه".وكانت كلينك قد نشرت عبر خاصية القصص القصيرة عبر انستغرام التالي: "ما بدي اسمع أخبار ما بدي أعرف شي بساعد بالمخفي اذا بقدر بس حلو عني... دقو لإيران تساعد الحزب ليش تاركتو لحالو مش أصحاب لبعض أنا شو خصني؟".وأضافت: "وين الأمة العربية آخر همن فتركوني بحالي مصايبي كثار مش ناقصني".