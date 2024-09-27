ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)

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تزوجت الممثلة المصرية هاجر الشرنوبي مساء أمس الخميس من المنتج أحمد الجابري، وذلك في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء.ونشرت هاجر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من جلسة التصوير التي خضعت لها قبل الزفاف الذي حضره عدد من الأهل والأصدقاء والفنانين المقرّبين.وكانت هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري قد احتفلا بعقد قرانهما في كانون الأول 2022، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وبحضور مجموعة من الفنانين، بينهم: محمود عبد المغني، وفاء عامر، ندى عادل، عزوز عادل، فردوس عبد الحميد، منة عرفة، وعدد من الأهل والأقارب.