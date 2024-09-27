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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2024 | 05:37
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تزوجت الممثلة المصرية هاجر الشرنوبي مساء أمس الخميس من المنتج أحمد الجابري، وذلك في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء.

ونشرت هاجر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من جلسة التصوير التي خضعت لها قبل الزفاف الذي حضره عدد من الأهل والأصدقاء والفنانين المقرّبين.
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وكانت هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري قد احتفلا بعقد قرانهما في كانون الأول 2022، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وبحضور مجموعة من الفنانين، بينهم: محمود عبد المغني، وفاء عامر، ندى عادل، عزوز عادل، فردوس عبد الحميد، منة عرفة، وعدد من الأهل والأقارب.
 
 
 
 
 
يُذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في مسلسل "رحيل" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وهو بطولة: ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير...، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.(لها)

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