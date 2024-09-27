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فنون ومشاهير

أحمد فهمي يتحدث عن التنمّر

Lebanon 24
27-09-2024 | 08:00
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خلال حلوله ضيفاً في بودكاست "فايق ورايق"، كشف الفنان أحمد فهمي عن اللحظات السعيدة في حياته والتنمّر ومواقف أيام الدراسة، كما تحدّث عن علاقته بالفنانين، وخصوصاً الفنان أكرم حسني.
وعن علاقته بأكرم حسني، قال أحمد فهمي: "ببقى سعيد في نويبع وأكرم حسني بيكون معايا هو ومصطفى خاطر وبييجي بالمكاتب والأبجورات، وبيخاف ينسى حاجة وهو شخص كريم جداً، وإحنا مسافرين نويبع وقفنا على عربية فول وقاله هات لينا أربعينات من السندوتشات، ودخل سوبر ماركت جاب كل اللي فيه وبيحب يسافر بحاجته كلها، وكل الناس في نويبع بتيجي تتفرج ويقولوا قهوة أكرم".
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أما عن طفولته وأيام الدراسة، فقال: "كنت متنمّر جداً في المدرسة، والتنمّر ممكن يكون غلط لو على حد عنده إعاقة معينة، لو اتريقت على شخص عادي الضحك ما بيطلعش غير كده والتنمّر بقى شمسية كبيرة بيتحط تحتها أي حاجة وبتعطل حاجات كتير، لكن طبعاً في تنمّر يضايق".
وعن حال الكوميديا في الفترة الأخيرة، قال أحمد فهمي: "في كلمة واحدة قضت على الكوميديا وهي "التنمّر". لو رجعت زمان للأفلام القديمة، كان فيها أكتر من تنمّر. دلوقتي بقى في سوشيال ميديا فبقى في كلمة تنمّر، فهنهزر إزاي؟ الحاجات اللي بتضحّك أكتر هي الحاجات الشريرة. الكوميديا في الآخر إنك تضحك على موقف متتمنّاش تبقى فيه". وأضاف: "خالد الغندور زعل مني بسبب هزاري عليه في فيلم "مستر إكس". كانوا جايبين طفل وأنا عايز أفكر بسرعة مين قصير شوية من صحابنا ومش هيزعل من الهزار فقلت خالد الغندور. هو حقه يزعل بس أنا والله قصدي أهزّر وحياة ربّنا قصدي أهزّر".
(لها)
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