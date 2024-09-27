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فنون ومشاهير

سبب غياب شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر عن "مهرجان الموسيقى العربية"

Lebanon 24
27-09-2024 | 23:00
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فوجئ جمهور النجمتين شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر بعدم إدراج اسميهما في جدول حفلات "مهرجان الموسيقى العربية" بدورته الـ32، المقرر إقامتها من 11 إلى 24 تشرين الأول المقبل.
وكشف الدكتور خالد داغر مدير المهرجان سبب عدم مشاركة شيرين وآمال في المهرجان خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحافي الذي أُقيم مساء أمس (الخميس) في دار الأوبرا المصرية قائلاً: "إدارة المهرجان كل سنة تسعى للتواصل مع كل النجوم... ومن يتوافق ميعاد المهرجان معهم نكون سعداء بمشاركتهم، وعندما يكون مشغولاً نقدِّر وقته وشغله وأكيد يكون الفنان زعلان إنه لن يشارك في أهم مهرجان في الوطن العربي".
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كما تطرق داغر إلى الحديث عن عدم تسمية تلك الدورة باسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، فقال: "الفنان حلمي بكر الدورة اللي فاتت كانت باسمه... ولكن إحنا السنة دي بنحتفل بمئوية سيد درويش صعب نقسم الدورة باسمين واسم سيد درويش دا الأبدي".
وكان د. خالد داغر قد أكد في تصريحات سابقة أن النجمتين أصالة وأنغام لن تشاركا في المهرجان هذا العام لانشغالهما بإحياء حفلات أخرى بالتزامن مع توقيت المهرجان. إذ قال: "ليس من الضرورى أن يشارك نفس المطربين كل عام، ومن الوارد أن يعتذر أي منهم بسبب انشغاله بأعمال أخرى". (لها)
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