فنانة شهيرة تعلق على الاحداث الحاصلة في لبنان.. وهذا ما قالته

نشرت الفنانة المصرية شريهان، على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من لبنان وتحديدا العاصمة بيروت، مرفقا بأغنية لـ السيدة فيروز وهي "لبيروت".

وعلقت شريهان على الفيديو بالقول: "يا حَبِيبَتي يا بيروت.. يا عشقي أنا وكل شعوب العالم، لكي ولشعبك القوي العظيم السلامّ، حبي ودعائي وصلاتي من قلبي لكي.. وسلامّ الله لكي وعليكي وشعبك الكريم". (الجديد)

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