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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تعلق على الاحداث الحاصلة في لبنان.. وهذا ما قالته

Lebanon 24
27-09-2024 | 14:58
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نشرت الفنانة المصرية شريهان، على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من لبنان وتحديدا العاصمة بيروت، مرفقا بأغنية لـ السيدة فيروز وهي "لبيروت".
وعلقت شريهان على الفيديو بالقول: "يا حَبِيبَتي يا بيروت.. يا عشقي أنا وكل شعوب العالم، لكي ولشعبك القوي العظيم السلامّ، حبي ودعائي وصلاتي من قلبي لكي.. وسلامّ الله لكي وعليكي وشعبك الكريم". (الجديد)
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شريهان تعلق على الاحداث الحاصلة في لبنان: يا حَبِيبَتي يا بيروت
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