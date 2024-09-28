بعد صراع مع مرض السرطان.. ممثل شهير يفقد زوجته (صورة)

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بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، توفيت زوجة الممثل المصري إسماعيل فرغلي، ما أثار حالة من الحزن بين محبيه وأصدقائه.ونشر فرغلي عبر صفحته في موقع فيسبوك، تدوينة مقتضبة أعلن خلاله رحيل زوجته قائلا: إن لله وإن إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله زوجتي. وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.ونقلت وسائل إعلام عن مدير أعمال فرغلي قوله، إن مراسم الجنازة، ستُقام اليوم السبت، من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، بعد صلاة الظهر. في وقت أعلن نجل الفنان إسماعيل فرغلي أن والدته سيتم دفنها في مقابر العائلة.