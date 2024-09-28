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فنون ومشاهير

بعد الضربات الإسرائيلية العنيفة.. فنانة لبنانية تُعلن استعدادها لتبني طفل استشهد أهله (صورة)

Lebanon 24
28-09-2024 | 03:55
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أعلنت الفنانة نورهان استعدادها لتبني طفل يتيم نتيجة استشهاد والديه جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان.

وكتبت نورهان عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام قائلة: "إذا في أيا بيبي صغير ماتو أهلو انا باخدو او باخدها تبني".
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