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فنون ومشاهير
بعد الضربات الإسرائيلية العنيفة.. فنانة لبنانية تُعلن استعدادها لتبني طفل استشهد أهله (صورة)
Lebanon 24
28-09-2024
|
03:55
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أعلنت الفنانة نورهان استعدادها لتبني طفل يتيم نتيجة استشهاد والديه جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان.
وكتبت نورهان عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام قائلة: "إذا في أيا بيبي صغير ماتو أهلو انا باخدو او باخدها تبني".
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