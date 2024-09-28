بعد صراع مع المرض.. فنان يٌفجع بوفاة زوجته (صورة)

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وكتب إسماعيل فرغلي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله، زوجتي، وصلاة الجنازة بعد الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".يُذكر أن آخر أعمال إسماعيل فرغلي كان مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" وعرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي وحمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.كما شارك في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وعرض في رمضان 2023، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي. (لها)