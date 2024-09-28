Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض.. فنان يٌفجع بوفاة زوجته (صورة)

Lebanon 24
28-09-2024 | 23:00
A-
A+


Doc-P-1253727-638631662099313685.png
Doc-P-1253727-638631662099313685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الفنان إسماعيل فرغلي، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت عن رحيل زوجته، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب إسماعيل فرغلي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله، زوجتي، وصلاة الجنازة بعد الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".
Advertisement



يُذكر أن آخر أعمال إسماعيل فرغلي كان مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" وعرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي وحمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

كما شارك في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وعرض في رمضان 2023، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:17 | 2024-09-29
11:39 | 2024-09-28
05:00 | 2024-09-28
03:55 | 2024-09-28
03:00 | 2024-09-28
01:00 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24