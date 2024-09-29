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فنون ومشاهير

شيرين في اعتراف صادم: بعت أخي بأرخص ثمن.. والأخير يردّ

Lebanon 24
29-09-2024 | 02:41
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نشرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة تجمعها بشقيقها محمد عبر حسابها على منصة "إكس"، وكتبت عليها قائلة "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا"، لتكشف عن السبب قائلة "في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه.. ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها.. فأنا قررت إني أرضي ربنا".

لكن يبدو أن اختيار المطربة المصرية لم يكن في محله، حيث تابعت قائلة "بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجه قلتها ليا وأنا معملتش بيها".

لتعترف باعتراف صادم في نهاية حديثها قائلة "بعتك بأرخص تمن.. ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي"، في إشارة لندمها على اختيار صف زوجها السابق حسام حبيب، وترك الجانب الخاص بعائلتها.

ورد شقيقها الذي غفر كل ما مضى، بعدما رد قائلا "أولا انتي أختي الكبيرة وأمي التانية.. وأنا تحت رجلك.. مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها".

وشدد على وقوفه إلى جوار شقيقته قائلا: "أنا تحت رجلك وانتي تاج راسي.. أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي.. والمشاكل مكنتش مشاكلك انتي". (العربية)

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