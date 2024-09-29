بعد استشهاد نصر الله.. هذا ما قالته نادين نجيم

أعلن حزب الله يوم أمس، رسمياً استشهاد الأمين العام السيد حسن نصرالله، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذها العدو مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية.

وفي التفاصيل، علق عدد من نجوم الوطن العربي على الخبر، ومن الفنانة نادين نسيب نجيم التي لازالت تلفت الأنظار في مواقفها التي تنشرها على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العدوان على لبنان، حيث قامت بإعادة نشر تغريدة عبر منصة اكس: "ليس مطلوبا ان تكون معجبا بالقتــيل، المطلوب ا لا تكون معجبا بالقــاتل ". (الجديد)

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