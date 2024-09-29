ممثل سوري شهير يوجه رسالة بعد اغتيال السيد نصرالله

كتب الفنان السوري ايمن زيدان على حسابه الخاص على فيسبوك منشورا جاء بعد الاعلان عن اغتيال السيد نصرالله.

وكتب زيدان "فقط الجسد غيرّ عنوانه" كاشارة انه خسرناه جسدا لكن فكره حاضر.

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