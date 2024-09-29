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فنون ومشاهير

ممثل لبناني شهير ينعى نصرالله بكلمات محزنة: كنت خي ما ولدتو امي

Lebanon 24
29-09-2024 | 16:22
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نشر الممثل يوسف حداد في حسابه عبر موقع X، فيديو له خلال استماعه لخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير قبل استشهاده، والذي كان قد نشره يوم الخطاب.
وأرفق يوسف حداد الفيديو بالتالي: " كنت خي ما ولدتو امي، كنت صديق ما التقيتو بحياتي، كنت مثال وقدوة... كنت الامل بالنصر والحرية... كنت الامين... الصادق الصدوق... كنت المنزّه عن فساد الارض... كنت الشجاعة بايام الخوف... كنت عايش معي ببيتي... خليتني اصمد واصبر وراهن عالمقاومة واربح... نفسي حزينة حتى الموت". (LBC)
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