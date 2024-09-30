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فنون ومشاهير

مُتجاهلا وضع لبنان الكارثي.. راغب علامة يرقص ويغني في حفل زفاف ابنة رجل أعمال سوري شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
30-09-2024 | 00:39
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شارك الفنان راغب علامة في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري الشهير باسيل سماقية في مصر، ما عرضه لهجوم كبير وذلك بسبب تعرّض لبنان لضربات إسرائيلية خلفت أكثر من 1000 شهيد وآلاف الجرحى.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق إحياء علامة حفل الزفاف الذي اقيم في منطقة الإهرامات في الجيزة.
 
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وأدى علامة عددا من أشهر اغانيه، ورقص مع العروس وغنى معها اغنيته الشهيرة "نسيني الدنيا".

وأطل علامة وهو يرقص ويغني متجاهلًا الوضع المأساوي الذي يعيشه بلده لبنان، وذلك بحسب تعليقات الجمهور، في حين أشار البعض إلى ان الزفاف تم قبل الضربات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية واستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
 
 
 
 
 
 
 
وكان علامة نشر في حسابه عبر موقع   إكس صورة العلم اللبناني.

وأرفق الصورة بالنشيد الوطني اللبناني الذي غناه على طريقته، وكتب: "برداً وسلاماً يا لبنان الحبيب"، مضيفا قلبا أسود.

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