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فنون ومشاهير
بعد سنوات من العمل فيها: مذيعة أخبار "الجديد" تُغادر المحطة.. هل الحرب السبب؟
Lebanon 24
30-09-2024
|
02:04
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كشفت المُراسلة والمذيعة في قناة "الجديد" رُبى فرن ان زميلتها في المحطة الصحافية حليمة طبيعة ستُغادر القناة.
ونشرت رُبى فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام مع حليمة مشيرة إلى انها تُغادر "الجديد" ولكن ليس بسبب الحرب على لبنان.
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وعلقت ربى على الفيديو قائلة: "خسارة كبيرة. انتي قيمة لكل محطة بتروحي عليها".
يُذكر ان حليمة هي مُراسلة ومذيعة أخبار انضمت قبل سنوات إلى قناة "الجديد".
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