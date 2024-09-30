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فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تنشر فيديو لمعمر القذافي ..هذا ما قاله عن اسرائيل

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:47
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قامت الممثلة نادين نسيب نجيم بمشاركة مقطع فيديو قديم للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عبر حسابها على "إكس" يتحدث فيه عن الخطط المقبلة لإسرائيل، والتي باتت تتحقق تدريجيًا في الشرق الأوسط.

وقال القذافي في الفيديو "إن إسرائيل ستعمل في البداية على تصريف الشعب الفلسطيني، ثم الشعب اللبناني، يليه الشعب السوري، والأردني والمصري، ثم سيبدأ الإندفاع لمكة".
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وشدد القذافي على أن إسرائيل تعتزم على احتلال وادي النيل، وهذا ما يدل عليه ألوان علمهم، لكن لن يقتصر الخطر الإسرائيلي على الذين يعيشون بين الفرات النيل، بل سيمتد الأمر لإخضاع الدول الأخرى، مثل شمال إفريقيا، والمغرب، وتونس، والجزائر.



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