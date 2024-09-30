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فنون ومشاهير

بفستان مكشوف من "بالمان".. إطلالة كايلي جينر الفريدة تثير الإعجاب في أسبوع الموضة (صور)

Lebanon 24
30-09-2024 | 13:45
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تتمتع كايلي جينر بميل للأزياء التي تشير إلى نفسها، وقد أخذتها إلى آفاق جديدة في أسبوع الموضة في باريس.

يوم أمس، دخلت الجميلة كايلي بشكل مذهل بفستان بلا حمالات من بالمان Balmain، مزين بطبعة درامية لوجهها تتدلى على جانب واحد.
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الفستان الضيق المصنوع من آلاف الخرز الموضوع بعناية، يتميز بلقطة مقربة من جينر، ويبرز أحمر الشفاه الأحمر الجريء، وعينيها البنيتين المنسدلتين على الجانب، وعظام وجنتيها البارزة على خلفية سوداء أنيقة.


ومن المثير للاهتمام أن جينر اختارت عدم حضور عرض بالمان Balmain خلال الحدث، على الرغم من ظهورها في سكياباريلي Schiaparelli، حيث تزينت بأساور كبيرة الحجم. ومع ذلك، شاركت فستانها المذهل على إنستغرام، مع وسم المدير الإبداعي أوليفييه روستينج Olivier Rousting، الذي كان صديقًا قديمًا لعائلة جينر.

ما يميز إبداع روستينج هو وضع الصورة بذكاء، حيث تلتف الصورة حول الخصر بشكل أنيق، مما يعزز من منحنيات جينر.
 
هذا الفستان هو شهادة على البراعة الفنية المعقدة التي اشتهر بها روستينج، خاصة بالنظر إلى تعاونه مع جينر في مجموعة Kylie Cosmetics x Balmain في عام 2019.

من الجدير بالذكر بشكل خاص أن جينر غابت عن عرض Balmain لربيع 2025، خاصة وأن صورتها كانت بارزة في جميع أنحاء المجموعة. سارت إحدى العارضات على المدرج مرتدية فستان ماكسي بأكمام طويلة مستوحى من فستان جينر بدون حمالات، بينما ارتدت أخريات سترة وفستانًا قصيرًا منحوتًا أبرز شفتيها وأطراف أصابعها المطلية باللون الأحمر.



وفي بيان صحفي، أعرب روستينغ عن إعجابه بالزخارف المعقدة، قائلاً: "يتجلى إعجابي الدائم بالزخارف المعقدة في أنماط اللؤلؤ المعقدة والصور والصور الشخصية، حيث تتطلب بعض الإبداعات الواقعية المذهلة مئات الآلاف من الخرز وأسابيع من التطريز الماهر". من خلال هذا الفستان المبهر، قدمت كايلي جينر بالتأكيد بيانًا يعكس تأثيرها الذي لا يمكن إنكاره في عالم الموضة. (لها)
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