خسرت شخصاً عزيزاً... فنانة لبنانيّة حزينة: "الله يرحمك يا حبيبي" (صورة)

أعلنت الفنانة ميّ حريري عن خبرٍ حزينٍ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

ونعت حريري أحد الأشخاص من دون الإشارة إلى هويته، وقالت: "الله يرحمك يا حبيبي الله يرحمك يا حنون يا طيّب انا لله وانا إليه راجعون". (رصد لبنان 24)