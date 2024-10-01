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فنون ومشاهير
خسرت شخصاً عزيزاً... فنانة لبنانيّة حزينة: "الله يرحمك يا حبيبي" (صورة)
Lebanon 24
01-10-2024
|
08:57
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أعلنت الفنانة ميّ حريري عن خبرٍ حزينٍ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
ونعت حريري أحد الأشخاص من دون الإشارة إلى هويته، وقالت: "الله يرحمك يا حبيبي الله يرحمك يا حنون يا طيّب انا لله وانا إليه راجعون". (رصد لبنان 24)
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مي حريري
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