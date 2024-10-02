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فنون ومشاهير
أنباء عن علاقة حب تجمع محمود نصر مع ممثلة سورية شهيرة.. ما صحتها؟
Lebanon 24
02-10-2024
|
04:00
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علمت "نواعم" أن إدارة محطة الـ "أم بي سي" تفكّر جدياً في تقديم النسخة المعرّبة من المسلسل التركي الشهير "حب أعمى" الذي سبق وقدمه الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت ونسليهان أتاغول وحقق نجاحاً واسعاً وقت عرضه عبر الشاشات التركية والمحطات العربية أيضاً، ومن الأسماء المرشحة بجدية للمشروع الجديد كل من محمود نصر وهيا مرعشلي ويامن الحجلي .
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تصوير قريب
وينتظر محمود نصر بداية تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "البطل " والذي يشارك ببطولته أمام نور علي بطلة "لعبة حب "وفرح بسيسو وبسام كوسا على أن يتناول المسلسل الصراعات والحالات الإنسانية بدراما معاصرة يقوم بإخراجها الليث حجو .
شائعة إرتباط
وقد تردد مؤخراً أن هناك علاقة حب تربط بين بطل مسلسل "البطل " محمود نصر ونور علي، وذلك قبل بداية التصوير بأسابيع حيث من المقرر البدء في تصوير مشاهد العمل خلال الأيام القادمة، على أن يكون ضمن خريطة الدراما السورية برمضان 2025 ، ولكن تبيّن أن الأمر مجرّد إشاعة.(نواعم)
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