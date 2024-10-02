Advertisement

فنون ومشاهير

خسرت الكثير من وزنها.. الصورة الأولى لشيرين عبد الوهاب وشقيقها بعد الصلح

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1255741-638634689972980714.jpg
Doc-P-1255741-638634689972980714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة تجمع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد عبد الوهاب، أكد متداولوها أنها الصورة الأولى للشقيقين بعد اعتذار شيرين له خلال منشور عبر حسابها على "إنستغرام".
Advertisement

وبدت شيرين قد خسرت الكثير من وزنها.
 
 
 
وكانت شيرين نشرت صورة بصحبة شقيقها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستغرام" معلقة: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بيني وبين اللي كنت متجوزاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا،أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص التمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:28 | 2024-10-02
05:35 | 2024-10-02
04:00 | 2024-10-02
03:12 | 2024-10-02
02:44 | 2024-10-02
01:57 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24