خسرت الكثير من وزنها.. الصورة الأولى لشيرين عبد الوهاب وشقيقها بعد الصلح



Advertisement

وبدت شيرين قد خسرت الكثير من وزنها. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة تجمع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد عبد الوهاب، أكد متداولوها أنها الصورة الأولى للشقيقين بعد اعتذار شيرين له خلال منشور عبر حسابها على "إنستغرام".وبدت شيرين قد خسرت الكثير من وزنها.

وكانت شيرين نشرت صورة بصحبة شقيقها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستغرام" معلقة: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بيني وبين اللي كنت متجوزاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا،أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص التمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".









