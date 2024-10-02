27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خسرت الكثير من وزنها.. الصورة الأولى لشيرين عبد الوهاب وشقيقها بعد الصلح
Lebanon 24
02-10-2024
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة تجمع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد عبد الوهاب، أكد متداولوها أنها الصورة الأولى للشقيقين بعد اعتذار شيرين له خلال منشور عبر حسابها على "إنستغرام".
Advertisement
وبدت شيرين قد خسرت الكثير من وزنها.
وكانت شيرين نشرت صورة بصحبة شقيقها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستغرام" معلقة: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بيني وبين اللي كنت متجوزاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا،أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص التمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
Lebanon 24
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
13:00 | 2024-10-01
01/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
11:05 | 2024-10-01
01/10/2024 11:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
15:00 | 2024-10-01
01/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة شهداء الغارتين على منطقة الجناح.. كم بلغت؟
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة شهداء الغارتين على منطقة الجناح.. كم بلغت؟
16:05 | 2024-10-01
01/10/2024 04:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من الضاحية الجنوبية... شاهدوا بالفيديو ما استهدفه العدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
من الضاحية الجنوبية... شاهدوا بالفيديو ما استهدفه العدوّ الإسرائيليّ
09:55 | 2024-10-01
01/10/2024 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:28 | 2024-10-02
بالصور... هكذا علّقت أمل طالب على إطلاق إيران الصواريخ باتّجاه إسرائيل
05:35 | 2024-10-02
بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.. اليسا تُعلّق وتتعرّض للانتقادات (صورة)
04:00 | 2024-10-02
أنباء عن علاقة حب تجمع محمود نصر مع ممثلة سورية شهيرة.. ما صحتها؟
03:12 | 2024-10-02
المبنى دُمر بالكامل.. فنان لبناني شهير يفقد منزله في قصف إسرائيلي على الشياح ويُعلّق: فدا روح السيد" (فيديو)
02:44 | 2024-10-02
بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.. شاهدوا ماذا فعلت ميريام كلينك (صورة)
01:57 | 2024-10-02
وديع الشيخ يُساعد النازحين.. شاهدوا ماذا قال (فيديو)
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
02/10/2024 14:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
02/10/2024 14:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
02/10/2024 14:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24