26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصور... هكذا علّقت أمل طالب على إطلاق إيران الصواريخ باتّجاه إسرائيل
Lebanon 24
02-10-2024
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت الممثلة أمل طالب على إطلاق إيران صواريخ باتّجاه إسرائيل ليل أمس، وقالت عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "مش عم ينزل عليهن صواريخ، عم ينزل دعواتنا كلنا".
وأضافت طالب: "لك إيه يلا تشرين ولّع السما". (رصد لبنان 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تركت ايران الحساب مفتوحاً مع اسرائيل؟
Lebanon 24
هل تركت ايران الحساب مفتوحاً مع اسرائيل؟
02/10/2024 17:21:43
02/10/2024 17:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تستعيد المبادرة.. هل تفرمل واشنطن الاندفاعة الاسرائيلية؟
Lebanon 24
ايران تستعيد المبادرة.. هل تفرمل واشنطن الاندفاعة الاسرائيلية؟
02/10/2024 17:21:43
02/10/2024 17:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على الهجوم الايراني.. تقرير يكشف الاهداف الاسرائيلية المحتملة
Lebanon 24
ردا على الهجوم الايراني.. تقرير يكشف الاهداف الاسرائيلية المحتملة
02/10/2024 17:21:43
02/10/2024 17:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس الأول.. هذا هو الفرق بين هجومي ايران في نيسان وتشرين الأول على اسرائيل
Lebanon 24
ليس الأول.. هذا هو الفرق بين هجومي ايران في نيسان وتشرين الأول على اسرائيل
02/10/2024 17:21:43
02/10/2024 17:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب
ايران
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
Lebanon 24
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
13:00 | 2024-10-01
01/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
11:05 | 2024-10-01
01/10/2024 11:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
15:00 | 2024-10-01
01/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
05:38 | 2024-10-02
02/10/2024 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة شهداء الغارتين على منطقة الجناح.. كم بلغت؟
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة شهداء الغارتين على منطقة الجناح.. كم بلغت؟
16:05 | 2024-10-01
01/10/2024 04:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:41 | 2024-10-02
ممثلة لبنانيّة: "صرلي شهرين بعيدة عن وطني اضطريت فِلّ" (صور)
05:35 | 2024-10-02
بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.. اليسا تُعلّق وتتعرّض للانتقادات (صورة)
05:21 | 2024-10-02
خسرت الكثير من وزنها.. الصورة الأولى لشيرين عبد الوهاب وشقيقها بعد الصلح
04:00 | 2024-10-02
أنباء عن علاقة حب تجمع محمود نصر مع ممثلة سورية شهيرة.. ما صحتها؟
03:12 | 2024-10-02
المبنى دُمر بالكامل.. فنان لبناني شهير يفقد منزله في قصف إسرائيلي على الشياح ويُعلّق: فدا روح السيد" (فيديو)
02:44 | 2024-10-02
بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.. شاهدوا ماذا فعلت ميريام كلينك (صورة)
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
02/10/2024 17:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
02/10/2024 17:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
02/10/2024 17:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24