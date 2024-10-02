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فنون ومشاهير

بالصور... هكذا علّقت أمل طالب على إطلاق إيران الصواريخ باتّجاه إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:28
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علّقت الممثلة أمل طالب على إطلاق إيران صواريخ باتّجاه إسرائيل ليل أمس، وقالت عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "مش عم ينزل عليهن صواريخ، عم ينزل دعواتنا كلنا".
 
 
وأضافت طالب: "لك إيه يلا تشرين ولّع السما". (رصد لبنان 24)
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