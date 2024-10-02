فنان شهير يقلق جمهوره في أحدث ظهور.. هزيل وشاحب وصور توثق!

أثار النجم الكندي جاستن بيبر قلق الجمهور، على الرغم من احتفاله بذكرى سعيدة مع زوجته هايلي بعد ولادة طفلهما الأول، اذ بدا هزيلاً بشكل واضح مع تزايد المخاوف بشأن صحته، خاصة بعد انتشار أخبار تفيد أنه أحد ضحايا الرابر الأميركي شون ديدي كومبس الذي ألقي في السجن؛ بسبب تهم الاتجار بالجنس، حيث جمعتهما علاقة وثيقة حينما كان أصغر سنًا.

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وبحسب التفاصيل، فأثناء مغادرتهما المطعم، بدا أن هايلي تحمي زوجها بينما كانت تسير أمامه رفقة حراس الأمن، فيما غطى الأخير عيناه بنظارات شمسية.

وارتدى الثنائي ملابس غير رسمية لسهرتهما، حيث اختارت هايلي سترة فضفاضة باللون البيج نسَّقتها مه بنطال دنيم، بينما ارتدى صاحب أغنية Sorry سترة جلدية سوداء فضفاضة وبنطلون وحذاء رياضي، وأخفى عينيه خلف نظارات شمسية سوداء.