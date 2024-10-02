نجوم يؤجلون حفلاتهم تضامناً مع لبنان.. من هم؟

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سيطرت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني العربي، بعد الأحداث المؤسفة التي يمر بها لبنان جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف، حيث قرر عدد من نجوم الغناء بمختلف الأقطار العربية تعليق أنشطتهم الفنية، تضامناً مع الشعب اللبناني، حيث رأى بعضهم أنه ليس من المنطقي أحياء الحفلات الغنائية وهناك من يتألم جراء الأحداث الجارية.وقرر الفنان هاني شاكر، تأجيل حفلاته التي كانت من المفترض أن يحيها في الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر الجاري، حيث أبلغ الشركة المنظمة لتلك الحفلات بتأجيلها، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة بعدما تهدأ الأمور في لبنان، وقال في تصريحات لـ"العربية"، إن تأجيل إحياء حفلاته بأميركا هو أقل شيء يستطيع أن يفعله تعبيراً منه عن التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، حيث إنه حزين عما يحدث في المنطقة بشكل كامل، متمنياً أن تهدأ الأمور ونعود إلى حياتنا الطبيعية.وقررت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته ببيروت في الخامس من الشهر الجاري، وهو حفل خيري من أجل الأطفال المصابين بالسرطان، ونشرت الشركة المنظمة للحفل في بيان لها عبر "إنستغرام": "نظرا للوضع المؤسف الحالي الذي يمر به لبنان تم تأجيل حدث الجمعية الذي ستحييه النجمة مايا دياب حتى وقت لاحق".بدورها، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن تعليق نشاطها الفني داخل وخارج لبنان بسبب الأحداث الحالية، معبرة عن حزنها الشديد عما يحدث، كما أنها قررت العودة إلى موطنها كنوع من الدعم لأبناء بلدها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الفنانة نانسي عجرم التي قررت إيقاف نشاطها الفني أيضا حزناً على ما يحدث لوطنها، حيث أبلغت إدارة أعمالها بتعليق كافة ارتباطاتها الفنية.أما المطرب آدم فقرر تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المفترض أن يحيه في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسبوع الماضي، وأبلغ الشركة المنظمة للحفل بضرورة تأجيله نظراً للأحداث المؤسفة التي يشهدها وطنه لبنان.كذلك الفنان صابر الرباعي والمطربة سميرة سعيد قررا أيضا تأجيل حفلاتهم الفنية بسبب تلك الأحداث المؤسفة، على أن يواصلا نشاطهما الفني بعد أن تهدأ الأوضاع. (العربية)