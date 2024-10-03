Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أيام على كشفها حملها.. ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بالأحمر في أسبوع الموضة في باريس (صورة)

Lebanon 24
03-10-2024 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1256210-638635207847173091.jpg
Doc-P-1256210-638635207847173091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الممثلة كارمن بصيبص في حفل دار بولغاري ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وتألقت كارمن بفستان أحمر وبدت علامات الحمل ظاهرة بوضوح عليها.
 
Advertisement
 
 
 
وكانت كارمن كشفت قبل أيام قليلة بصورة خبر حملها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بعد 8 سنوات من الزواج.

مواضيع ذات صلة
فنانة عربية تعلن حملها بطريقة مبهرة في باريس ورسالة إلى مولودتها المنتظرة
lebanon 24
03/10/2024 13:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 8 سنوات من زواجها.. بطلة "عروس بيروت" الممثلة اللبنانية تُعلن عن حملها (صورة)
lebanon 24
03/10/2024 13:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعقد من الألماس.. حبيبة رونالدو تتألق في أسبوع الموضة في باريس شاهدوا كيف بدت (فيديو)
lebanon 24
03/10/2024 13:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة تركية شهيرة تطلّ كعارضة أزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس (فيديو)
lebanon 24
03/10/2024 13:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24

كارمن بصيبص

ممثلة

حمل

باريس

الموضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2024-10-03
04:30 | 2024-10-03
03:00 | 2024-10-03
02:30 | 2024-10-03
01:30 | 2024-10-03
00:30 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24