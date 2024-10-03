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فنون ومشاهير
بعد أيام على كشفها حملها.. ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بالأحمر في أسبوع الموضة في باريس (صورة)
Lebanon 24
03-10-2024
|
03:30
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شاركت الممثلة كارمن بصيبص في حفل دار بولغاري ضمن أسبوع الموضة في باريس.
وتألقت كارمن بفستان أحمر وبدت علامات الحمل ظاهرة بوضوح عليها.
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وكانت كارمن كشفت قبل أيام قليلة بصورة خبر حملها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بعد 8 سنوات من الزواج.
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