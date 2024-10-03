بعد أيام على كشفها حملها.. ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بالأحمر في أسبوع الموضة في باريس (صورة)

شاركت الممثلة كارمن بصيبص في حفل دار بولغاري ضمن أسبوع الموضة في باريس.



وتألقت كارمن بفستان أحمر وبدت علامات الحمل ظاهرة بوضوح عليها.

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وكانت كارمن كشفت قبل أيام قليلة بصورة خبر حملها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بعد 8 سنوات من الزواج.



