"عائلتنا تكبر".. فنانة عربية تكشف عن حملها الثاني بهذه الطريقة (صور)

Advertisement

وظهرت هاجر في الصور وهي تسير جنب زوجها الذي يدفع عربة أطفال تجلس فيها ابنتهما الأولى، وقد أخفت هاجر وجه الطفلة بـ"إيموشن"، وبدا بطنها منتفخاً من الحمل، وعلّقت على الصور بالقول: "قلوبنا ممتلئة، عائلتنا تكبر".وكانت هاجر أحمد قد كشفت عن رأيها في السوشيال ميديا، مؤكدةً أنها لا تهتم بما يُكتب عن أعمالها الفنية، وأن آراء الجمهور المصري والعربي بأدوارها هو شغلها الشاغل، سواء الأعمال التي تُعرض عبر شاشات السينما أو الفيديو، مضيفةً أن منصات التواصل الاجتماعي ليست صادقة تماماً.وقالت هاجر: "سعيدة بأن أعمالي الفنية الأخيرة حققت نجاحاً جماهيرياً؛ نظراً لأنها تركز على الإنسان نفسه ولا تتضمن الكثير من النظريات الفلسفية".وأضافت: "يمكنني القول إن كل أدواري كانت قريبة من الجمهور؛ مما جعلهم يتفاعلون معها بكل سهولة وبساطة، وتردّد اسمي أخيراً بفضل مشاركتي في مسلسل "المعلم" مع مصطفى شعبان، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وتلاه ظهوري في فيلم "أهل الكهف" الذي يُعرض حالياً في دور السينما، وردود الفعل على أعمالي أحرص على تلقيها من قلب الشارع وليس عبر السوشيال ميديا، لأنها زائفة بعض الشيء فلا أعوّل عليها ولا أهتم بها إطلاقاً... وأعتقد أنني كنت موفّقة في هذه المرحلة وأتطلع إلى نجاح أكبر". (لها)