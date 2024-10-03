لأول مرة منذ سنوات.. 12 بطولة نسائية في السينما المصرية

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وتضم قائمة الأفلام التي تعتمد على البطولة النسائية، كلّ من "الهوى سلطان"، و"أوراق التاروت"، و"الفستان الأبيض"، و"آل شنب"، و"ولاد المحظوظة"، و"روكي الغلابة"، و"هابي بيرث داي"، و"بنات الباشا"، و"جبل الحريم"، و"المستريحة"، و"الست" و"الحب كله"."الهوى سلطان"وتنافس الفنانة منة شلبي، في دور العرض خلال الفترة المقبلة، من خلال فيلم "الهوى سلطان" والتي تعود به إلى السينما بعد فترة غياب امتدت لـ3 أعوام تقريباً.ويشارك في بطولة الفيلم، كلّ من أحمد داود، وسوسن بدر، وأحمد خالد صالح، وعماد رشاد، وجيهان الشماشرجي، وتأليف وإخراج هبة يسري، في أولى أعمالها السينمائيةوتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حول "سارة" و"علي" التي تجمعهما علاقة صداقة قوية، إلى أن تحدث أشياءً تُغير من علاقتهما وحياتهما بشكلٍ عام.الفنانة منة شلبي، قالت لـ"الشرق"، إنّ: "الفيلم يتناول موضوعاً جديداً يعتمد على المشاعر والرومانسية، فيما تُعد شخصية (سارة) التي أجسدها داخل العمل، واقعية ومختلفة عليّا تماماً في كل تفاصيلها"."وش في وش".. الطلاق على الطريقة المصريةيخفي فيلم "وش في وش" تحت مظهره الكوميدي شيئاً صادقاً وجديداً، ربما لا يبدو واضحاً للعين العابرة، التي تشاهد الفيلم في سياق عدد من المسلسلات الرمضانية الحديثة."أوراق التاروت"وتتعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب، في فيلم "أوراق التاروت" المقرر طرحه في دور العرض، خلال موسم أفلام رأس السنة الجديد، ويشارك في بطولته كل من مي سليم، وعلاء مرسي ومحمد عز، والعمل تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقيوآثار الفيلم حالة جدل واسعة خلال الفترة الماضية، بعدما أثيرت أنباء حول رفض جهاز الرقابة للعمل، كونه يتضمن مشهداً غير لائق لـ رانيا يوسف، والتي نفت بدورها هذا الأمر تماماً، قائلة لـ"الشرق"، "شائعة ليست لها أساس من الصحة".كما نفت الشركة المنتجة، في بيان صحافي، ما تردد حول رفض الرقابة، التصريح بعرض الفيلم، إذ سيعرض في صالات السينما ضمن موسم رأس السنة الجديدة."الفستان الأبيض"وتترقب ياسمين رئيس وأسماء جلال، العرض الأول لفيلمهما الجديد "الفستان الأبيض" ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تمهيداً لعرضه للجمهور في موسم رأس السنة.ويشارك في بطولة الفيلم، أحمد خالد صالح وسلوى محمد علي، والعمل تأليف وإخراج جيلان عوف، في أولى أعمالها السينمائية الطويلة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.وكشفت أسماء خلال، لـ"الشرق"، طبيعة الشخصية التي تُجسدها داخل العمل، موضحة أنها تؤدي دور فتاة فقيرة، تتعرض قبل حفل زفافها لأزمات شديدة تؤثر على حياتها."ولاد المحظوظة"وتعود هيفاء وهبي، هي الأخرى لشاشة السينما في موسم أفلام رأس السنة، من خلال فيلم "ولاد المحظوظة" ويشاركها البطولة كريم عفيفي، ومحمود الليثي، ونانسي صلاح، ومحمد كيلاني، والعمل تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.وبدوره، قال المخرج مرقس عادل، لـ"الشرق"، إنه انتهى من تصوير فيلم هيفاء وهبي الجديد، وصار جاهزاً للعرض، وتدور الأحداث حول سيدة لبنانية تمر حياتها بعدة أزمات، وذلك في إطار لايت كوميدي رومانسي."شقو".. اقتباس "غير أدبي" مفعم بالتوابلفي فيلم "شِقو" لا أحد يموت من الأبطال، بل ينجون جميعا بفعلتهم، ويسافر البطلان بالأموال خارج البلاد، والتبرير أنهم يسرقون أناسا يستحقون السرقة."روكي الغلابة"وتنافس الفنانة دنيا سمير غانم، في موسم أفلام إجازة نصف العام، من خلال فيلم "روكي الغلابة"، حيث تعود لجمهورها بعد فترة غياب تجاوزت العامين ونصف العام تقريباً.ويشارك في بطولة العمل محمد ممدوح، ومحمد ثروت ومحمد رضوان، والفيلم تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.الفنان محمد رضوان، قال لـ"الشرق"، إنه يجسد دور المدرب الخاص لـ"دنيا" والمؤمن بموهبتها منذ طفولتها، وحبها للألعاب القتالية وتحديداً الملاكمة، حيث يساعدها في تحقيق حلمها بشكلٍ مختلف.وتابع "تفاصيل الشخصية، ومظهرها وشكل الملابس مختلفة تماماً وغير معتادة"، لافتاً إلى أنه خضع لبعض التدريبات طوال مرحلة التحضير في ضوء الاستعداد للدور جيداً."هابي بيرث داي"وتترقب الفنانة نيللي كريم، عرض فيلمها الجديد "هابي بيرث داي" خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل أسابيع، وهو تأليف وإخراج سارة جوهر، وبطولة شريف سلامة، وحنان مطاوع وحنان يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.نيللي كريم، أكدت لـ"الشرق"، أن "هذا الفيلم يُعد تجربة مختلفة عن أفلامها السابقة، نظراً لطبيعة موضوعه البسيط والجديد والهام في الوقت نفسه، إذ يحمل تفاصيل إنسانية وجذابة".وأوضحت أنها تُجسد خلال الأحداث شخصية امرأة مطلقة ولديها ابنة، وتواجه العديد من المواقف المختلفة في إطار اجتماعي."آل شنب"وبعد فترة تأجيل تجاوزت العام، يُعرض أخيراً فيلم "آل شنب" نهاية العام الجاري، والذي يضم مجموعة من الفنانات، وهن: ليلى علوي، وسوسن بدر، ولبلبة، وأسماء جلال، وهيدي كرم، ويشارك معهن خالد سرحان وعلي الطيب والعمل إخراج أيتن أمين، والتي شاركت في التأليف بجانب أحمد رؤوف وإسلام حسام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.المخرجة آيتن أمين، قالت لـ"الشرق"، إنّ: "الفيلم تجربة مختلفة تماماً بالنسبة لي، حيث أقدم اللون الكوميدي خلال الأحداث".وأوضحت أن الفيلم تدور أحداثه حول وقوع حالة وفاة لعائلة كبيرة تحدث بينهم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، معربة عن أملها أن يطرح الفيلم قريباً بعد فترة من التأجيل."بنات الباشا"ويواصل المخرج محمد العدل، تصوير فيلمه الجديد "بنات الباشا" الذي يعتمد على البطولة النسائية أيضاً، وهن: صابرين، وناهد السباعي، ومريم الخشت بجانب أحمد مجدي، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية.وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول بعض مشكلات وقضايا المرأة.ومن جانبها، قالت الفنانة صابرين، لـ"الشرق"، إن الفيلم يناقش أكثر من قضية خاصة بالمرأة، بشكل اجتماعي مميز، لافتة إلى تصويرها بعض المشاهد في مدينة الإسكندرية خلال الأيام الماضية.