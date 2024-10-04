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فنون ومشاهير
هجوم ومُطالبات بإيقاف عرض "قسمة ونصيب" بسبب الحرب على لبنان.. هكذا ردت مقدمة البرنامج
Lebanon 24
04-10-2024
|
00:26
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بعد مطالبات عديدة بإيقاف عرض حلقات الموسم الثاني من برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب" بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنانـ ردت المذيعة والممثلة ريتا حرب على الأمر.
وكتبت ريتا في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي رداً على هجوم متابعة: "بغض النظر عن رأيك يللي ما بيهمني وليس بوقته أبدًا... ما حداً يزايد علينا من بعيد وعلى مسؤوليتنا والبرنامج مصور من شهور ماضية وأنا قدمته وبيخلص شغلي عند هذه النقطة. مش أنا منتجة البرنامج لآخد قرار عرضه... عم تفهمي علي".
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وكان برنامج "قسمة ونصيب" بموسمه الأوّل قد حقّق نجاحات كبيرة وسجّل أرقاماً استثنائيّة على صفحات البرنامج الرسميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مما ساهم أيضاً في بناء قاعدة جماهيريّة واسعة.
ويجمع "قسمة ونصيب" الذي تمّ تصوير كامل حلقاته في تركيا، مجموعة من الشبّان والشابّات من كل الدول العربيّة على جزيرة معزولة، وذلك بهدف التعارف وإيجاد الحبّ الحقيقيّ، على أن يتمّ الاحتفال بثنائيّ رابح واحد في ختام البرنامج ومنحه جائزة ماديّة قدرها 30 ألف دولار أميركيّ.(لها)
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