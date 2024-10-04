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فنون ومشاهير

"دلعوا رجالكم اليومين دول".. هل سخرت ياسمين عز من معاناة اللبنانيات في الحرب؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2024 | 01:40
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قامت الإعلامية المصرية ياسمين عز بالرد على التصريحات المنتشرة لها بشأن المرأة اللبنانية التي ستنافس المصرية على زوجها بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان مؤخرا.

ونفت ياسمين أن تكون قد صرحت بمثل هذه التصريحات المفبركة، التي تخص المرأة اللبنانية، والمعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني حاليًا جراء العدوان الإسرائيلي.
وقالت: "عيب أوي لما يكون في حرب ومعاناة لاشقائنا في لبنان، ونلاقي بعض المواقع مفبركة تصريح عني كذب، لإثارة الفتن والمشكلات، عيب أوي نستغل هذه الأزمة عشان نعمل ترند ونجيب مشاهدات، عن طريق كلام فارغ".

وتابعت: "ربنا يحفظ لبنان، عادة المصريين دايما الأخلاق، وإن دايمًا بيوتنا مفتوحة للبنان وغير لبنان، أهلاً وسهلاً، مصر دايمًا أم الدنيا".
 
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وكانت تصريحات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ان ياسمين عز قالت: "دلعوا رجالكم اليومين دول.. إنتو مش قد اللي ممكن تيجي من لبنان". (البوابة)

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