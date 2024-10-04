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فنون ومشاهير
بعد مسيرة طويلة.. مغنية شهيرة تعتزل الفن (صورة)
Lebanon 24
04-10-2024
|
07:15
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ستعتزل المغنية الكوبية أومارا بورتوندو، البالغة من العمر 93 عاما، الفن، على ما أفاد ابنها ومدير أعمالها الخميس.
وقال أرييل خيمينيس، الابن الوحيد لبورتوندو، في رسالة عبر صفحة المغنية على فيسبوك "نعتقد أنه من المناسب الإعلان عن تقاعد أومارا نهائيا من المسرح الأحد المقبل، خلال حفلة في بودابست".
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وذكر خيمينيس أنّ "علامات تعب وارتباك" ظهرت على بورتوندو عندما كانت تحيي حفلة الأربعاء في برشلونة، وقد اضطرت إلى الخروج من المسرح حيث كانت تغني مع فرقة "بوينا فيستا سوشل كلوب" الكوبية.
وأضاف خيمينيس أن بورتوندو "في حالة جيدة، وتحصل على رعاية وإشراف طبيبها الشخصي" الذي يرافقها في كل جولاتها. وأوضح أنها لن تغني في آخر حفلة لها في بودابست حيث ستحضر لتكريمها.
(lbc)
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