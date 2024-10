فنان يكشف عن حمل ابنته.. سيصبح "جدًا" لأول مرة (فيديو)

وقد فاجأت ابنته هايلي جاد والدها في نهاية الفيديو بإهدائه قميصًا مكتوبًا عليه "جدو" مع الرقم واحد وصورة لأشعة الموجات فوق الصوتية الخاصة بالجنين.

Advertisement

الفيديو كان عبارة عن مونتاج لمقاطع فيديو جمعت النجم العالمي وابنته على مر السنين، تتخللها لقطات من حفل زفافها في أيار. كشف النجم العالمي إيمينيم أنه سيصبح جدًا، في مقطع فيديو عاطفي شاركه لأغنيته الجديدة "Temporary"، وهي احد أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "The Death of Slim".وقد فاجأت ابنته هايلي جاد والدها في نهاية الفيديو بإهدائه قميصًا مكتوبًا عليه "جدو" مع الرقم واحد وصورة لأشعة الموجات فوق الصوتية الخاصة بالجنين.الفيديو كان عبارة عن مونتاج لمقاطع فيديو جمعت النجم العالمي وابنته على مر السنين، تتخللها لقطات من حفل زفافها في أيار.







وفي المقطع، يحاول النجم العالمي حبس دموعه عندما يراها لأول مرة مرتدية فستانها الأبيض، ويرقص معها بينما يراقبه الحاضرون.

وكانت هايلي قد أعلنت عن حملها على حسابها الخاص في إنستغرام، ونشرت صورًا إلى جانب زوجها مع تعليق "الأم والأب القادمين في عام 2025".



وبالعودة للحديث عن أغنية "Temporary"،هي واحدة من أغنيتين في ألبوم "The Death of Slim Shady" مخصصتين لأطفاله. "Somebody Save Me"، أغنية أخرى من الألبوم تضم جيلي رول، وهي اعتذار لأطفاله عن عيوبه كأب. (البوابة)