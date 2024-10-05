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فنون ومشاهير
ليس فقط الحرب.. لهذا السبب تلغي اليسا حفلاتها
Lebanon 24
05-10-2024
|
02:43
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قامت الفنانة اليسا بإلغاء معظم حفلاتها التي كان مزمع إقامتها في أكثر من دولة، والسبب بالطبع هو ما يحصل في لبنان من عدوان بإمكانه أن يطال المناطق كلها.
وكانت اليسا تتحضر لمجموعة من الحفلات والعمل على تسجيل أغنيات جديدة ستتعاون فيها مع ملحنين جدد، والتي ستصدر من إنتاجها الخاص.
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في الوقت نفسه لا تزال قضية حقوق الملكية بينها وبين شركة "وتري" مرهونة بالقرار القانوني المفترض صدوره لاحقاً، ولو حصل وربحت اليسا تستعيد نشر كل أغنياتها على منصة "يوتيوب" وشركة روتانا التي عملت معها اليسا لأكثر من 20 عاماً، وقد اختارت اليوم الاستقلالية في الانتاج.
يذكر أن اليسا كانت طالبت عبر صفحاتها الخاصة بمساعدة والتكاتف والوقوف الى جانب النازحين بسبب الحرب القائمة في لبنان وهي لا تتوانى عن الاعلان عن موقفها السياسي بما يحصل وهي تثير جدلاً واسعاً بين المتابعين المتفقين مع آرائها وبين المعارضين. (نواعم)
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