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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة: "أنا بنت جنوب.. يمكن خلقت برّا بس عشت فترة من طفولتي فيها"

Lebanon 24
05-10-2024 | 11:10
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مع إستمرار العدوان الإسرائيليّ على لبنان، قالت الممثلة دوجا حجازي "أنا بنت جنوب، يمكن خلقت برّا بس عشت فترة من طفولتي فيها. بس كبرت وتزوجت وتركت لبنان، بتذكر كنت كل ما ارجع وروح على الضيعة ما فيه بيت ما بيفتح أبوابه الي".
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وأضافت حجازي عبر "انستغرام": أيمتى بدك فراكة جنوبية يا دوجا؟ أيمتى بدك ملوخية؟ خدي معك زيت زيتون بلدي وزعتر أخضر. دبحنا دبيحة اليوم والمشاوي علينا. ما فيه أكرم من أهل بلدي".
 
 
وتابعت: "بتعز عليي هالست السبعينية يلي حاملة منقوشة بالشارع او نايمة على الارض. أو هل ولاد يلي تركوا بيتن بلا غراضن وما معن شي يدفيهن والشتي على الابواب. بتعز عليي الام يلي مش قادرة تعمل شي لاولادها".
 
 
وختمت حجازي قائلة: "بتعز عليي جنوب".
 
 
 
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