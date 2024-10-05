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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تنعى شقيقها بحرقة: "فقدت روح قلبي"

Lebanon 24
05-10-2024 | 15:03
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نعت الفنانة البحرينية زينب العسكري، شقيقها وذلك عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، بكلمات مؤثّرة.

ونشرت العسكري صورة أخيها، وقالت: "صعب اكتب عن فقدك يا اخي وأنا لم استوعب إلى الأن رحيلك عني للأبد، كابوس لا استطيع تصديقه، قلبي وعقلي وروحي رافضين تصديقه".
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وأضافت: "اعذروني أعرف حزنكم وخوفكم عليّ وأعلم أنكم أخواتي ومن حقكم ان تكونون معي في أصعب ما أعيشه الأن في حياتي".

وتابعت: "ادعوا لي الله يجبر قلبي ويصبرني، اللهم لا اعتراض على أمرك، يا رب اغفر لي ضعفي ويأسي وألمي، فقدت أخي روح قلبي والفقد مؤلم".

وكانت زينب العسكري أعلنت في شهر أذار الماضي العودة إلى التمثيل بعد اعتزال دام 17 عاماً منذ عام 2006 حين دخولها القفص الذهبي. (لها)
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