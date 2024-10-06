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اعتبر الممثل اللبناني رودني حدّاد أنه ليس من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها باعتبارها مستعمر على أرضٍ مُحتلةٍ.وقال حدّاد خلال لقاء تلفزيوني أن بعض الإعلام بات يروّج لفكرة "دفاع إسرائيل عن نفسها"، معتبرًا أن هذا الأمر هو "عن قصد".وأشار حداد إلى أن بعض الصحافة اللبنانية والعربية تخطت مرحلة الخيانة، حيث وصف ما تقوم به بالترويج للعدو الإسرائيلي بـ"العمالة".