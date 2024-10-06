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فنون ومشاهير

كان قد دعم إسرائيل.. نجم عالمي يتجول بسيارته بالكوفية (صورة)

Lebanon 24
06-10-2024 | 05:00
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رصد المغني العالمي جاستن بيبر وهو يغادر فندق Chateau Marmont الشهير خلال عطلة نهاية الأسبوع في لوس أنجلوس.

وارتدى نجم البوب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي كانت تربطه علاقات وثيقة مع قطب الأعمال المضطرب ديدي، عندما كان مراهقًا، كوفية حمراء وبيضاء حول رأسه وسترة بغطاء رأس رمادية اللون، تمثل الكوفية الفلسطينية.
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وكان بيبر قد نشر في وقت سابق، ثم حذف، منشورًا لدعم إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 تشرين الاول 2023. وقد ظل صامتًا إلى حد كبير بشأن القصف منذ ذلك الحين. (دايلي مايل)
كان الأب الجديد يرتدي لحية غير مرتبة وأقراطًا صغيرة من الألماس خلف عجلة سيارته Tesla Cybertruck
تم رصد جاستن بيبر وهو يغادر فندق Chateau Marmont الشهير خلال عطلة نهاية الأسبوع في لوس أنجلوس

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