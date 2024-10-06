مخرج شهير يقاضي شركة طيران.. اليكم السبب

أعلن المخرج خالد يوسف انه ينوي مقاضاة شركة طيران مصرية، بسبب ما قامت به من حذف بعض المشاهد من فيلمه "الإسكندراني"، الذي لعب بطولته الفنان أحمد العوضي، وذلك خلال بث الفيلم عبر شاشات العرض في طائرات الشركة للترفيه على الركاب في رحلاتهم الجوية، وفقاً لمجلة "لها".

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وأشار يوسف الى أنه لن يقبل حذف أي مشاهد من فيلمه إطلاقًا، خاصة لو كان مؤثرًا على السياق الدرامي وفهم المشاهد للعمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العمل، ويجعله يخرج للجمهور في صورة عير منطقية بسبب حذف مشهد أساسي من الفيلم.



وكانت شركة الطيران قد أدخلت تعديلات على نسخة فيلم "الإسكندراني"، التي تعرضها على طائراتها في رحلاتها، بشكل أثار انتباه الركاب، وفي أحد المشاهد التي تجمع بين الفنان محمود حافظ والفنانة زينة خلال أحداث الفيلم، أخفت الشركة زجاجة المشروبات الكحولية التي تظهر في المشهد وحجبتها عن سياقه، وهو ما لم تقدم عليه أي دار عرض أو قناة تليفزيونية في عرضها للفيلم.





