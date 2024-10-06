لهذا السبب.. منة شلبي اعتذرت للمرة الثانية عن عدم حضور تكريمها

أفادت مجلة "لها" انه بعد اعتذار الفنانة منة شلبي عن عدم حضور تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وتأجيل تكريمها لحفل الختام، اعتذرت مجدداً عن عدم حضورها في حفل ختام المهرجان.

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وبررت منة اعتذارها لإدارة المهرجان، عن عدم حضورها في الحفل، بسبب أنها ما زالت تتواجد خارج مصر لارتباطها بتصوير عمل جديد، وأنها لن تتمكن من الحضور في الوقت المناسب بالمهرجان، لتكون تلك المرة الثانية التي تعتذر فيها منة عن عدم الحضور بعد أن قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريمها في حفل الافتتاح على أن يتم التكريم في حفل الختام، ولكن فاجأتهم باعتذارها مرة أخرى، بسبب ظروف عملها في الخارج.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، نشر كتاباً عن منة شلبي بمناسبة تكريمها في المهرجان كشف فيه عن العديد من الأسرار عن حياة الفنانة المصرية.