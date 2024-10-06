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فنون ومشاهير

صلاح عبدالله يكشف سراً عمره 21 عاماً عن أكثر أفلامه شهرة!

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:30
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كشف الفنان صلاح عبدالله سراً جديداً عن فيلمه الشهير "عسكر في المعسكر"، الذي قدمه قبل 21 عاماً بمشاركة الفنان محمد هنيدي.


وروى عبدالله، خلال مقابلة تلفزيونية، كواليس واحد من المشاهد الشهيرة في الفيلم الذي قدم فيه شخصية "حسن كولونيا"، عندما يلتقي بـ"خضر" محمد هنيدي ويسأله عن أهله ويكتشف أنهم تعرضوا لحوادث وماتوا جميعًا.
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قال صلاح عبد الله إن هذا المشهد لم يكن مكتوبًا بهذا الشكل من البداية، موضحاً: "المشهد المتداول عبر السوشيال ميديا ارتجلناه يوم التصوير، هو كان مكتوب على صغير، جلسنا أنا ومحمد هنيدي والمؤلف أحمد عبد الله والمخرج محمد ياسين للبحث في الموضوع، بدأ إن "حسن كولونيا" يريد ان يطمئنّ على أهل البلد بعد المصائب التي حصلت وبدأنا نصنع المشهد مع بعض".


يذكر ان فيلم "عسكر في المعسكر" إنتاج عام 2003 وبطولة محمد هنيدي وماجد الكدواني وحسن حسني ولقاء الخميسي وصلاح عبد الله، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد ياسين.
المصدر: لها
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