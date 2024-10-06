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فنون ومشاهير

ممثلة سورية تتأثر بعد القصــف العنـيف على الضاحية.. وهذه رسالتها

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:28
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تصدر اسم الفنانة السورية شكران مرتجى الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عن الوضع في لبنان باستمرار بسبب العدوان الإسرائيلي العنيف عليه منذ أيام.
وفي التفاصيل، نشرت شكران عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر انستغرام، صورة للضاحية الجنوبية ل‍بيروت بعد القصف الإسرائيلي العنيف عليها وعلقت بالقول: "بردا وسلاما يا ست الدنيا"، ووضعت علم سوريا وفلسطين ولبنان. (الجديد)
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