Advertisement

فنون ومشاهير

سيلاوي يكشف عن سبب عدم ترك لبنان في الحرب

Lebanon 24
06-10-2024 | 12:30
A-
A+


Doc-P-1258082-638638398249778013.jpg
Doc-P-1258082-638638398249778013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك الفنان حسام سيلاوي صورتين عبر حسابه الرسمي على منصة تيك توك، وذلك بهدف دعم اللبنانيين على طريقته الخاصة.
وفي التفاصيل، شارك صورة له بعنوان: "ليش ما رضيت تترك لبنان في الحرب؟"، لتأتي الصورة الثانية وتجيب على السؤال حيث أظهرت يدي سيلاوي وشابة وكتب: "بس تحب جنوبية بتفهم".
Advertisement
وأرفق حسام سيلاوي المنشور بعبارة: "الله يحمي بلادنا وحبايبنا"، وكان قد شارك سابقًا مقطع فيديو أثناء تقديمه عبارات مؤثرة للوطن والشهداء حيث غنّى: "حامل وطن... مع كل شهيد تحت الأرض يا جنوب بشهد بطل... هيدا الجريح روحي الها بيروت".
 كذلك، وجّه حسام سيلاوي رسالة إلى "أشباه المشاهير" عبر خاصية الصور على منصة انستغرام، وكتب: "أشباه المشاهير، بتتذكروا لما حكيتوا قديش بتحبو لبنان لما كانت بخير! بس شفتو شعبها قديش طيب وبردلك الحب أضعافه واستغليتو طيبتهم! وهلأ لبنان عم بيمر بأزمة. (...) يا رب افرجها على لبنان وغزة، وآسف لبنان على التدخل بعرفكم قديش طيبين ما بطلع منكم هيك حكي".
وكتب حسام سيلاوي عبر منصة إكس رسالة أخرى جاء فيها: "واشباه البشر الي بعاتبوني كيف بنزل عن لبنان كثير وانا مش من لبنان، اخجلو لانهم عم بدافعو عن قضية ووطن مفروض يكونو قضيتي وقضيتك واي شريف وهون القتال بلا راحة وبكل شراسة لما انت كانت اكبر مساعدة منك تطلع تحكي انجليزي نسيت!".
المصدر: lbc
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:30 | 2024-10-06
10:28 | 2024-10-06
08:00 | 2024-10-06
06:30 | 2024-10-06
05:00 | 2024-10-06
04:00 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24