سيلاوي يكشف عن سبب عدم ترك لبنان في الحرب

Advertisement

شارك الفنان حسام سيلاوي صورتين عبر حسابه الرسمي على منصة تيك توك، وذلك بهدف دعم اللبنانيين على طريقته الخاصة.وفي التفاصيل، شارك صورة له بعنوان: "ليش ما رضيت تترك لبنان في الحرب؟"، لتأتي الصورة الثانية وتجيب على السؤال حيث أظهرت يدي سيلاوي وشابة وكتب: "بس تحب جنوبية بتفهم".وأرفق حسام سيلاوي المنشور بعبارة: "الله يحمي بلادنا وحبايبنا"، وكان قد شارك سابقًا مقطع فيديو أثناء تقديمه عبارات مؤثرة للوطن والشهداء حيث غنّى: "حامل وطن... مع كل شهيد تحت الأرض يا جنوب بشهد بطل... هيدا الجريح روحي الها بيروت".كذلك، وجّه حسام سيلاوي رسالة إلى "أشباه المشاهير" عبر خاصية الصور على منصة انستغرام، وكتب: "أشباه المشاهير، بتتذكروا لما حكيتوا قديش بتحبو لبنان لما كانت بخير! بس شفتو شعبها قديش طيب وبردلك الحب أضعافه واستغليتو طيبتهم! وهلأ لبنان عم بيمر بأزمة. (...) يا رب افرجها على لبنان وغزة، وآسف لبنان على التدخل بعرفكم قديش طيبين ما بطلع منكم هيك حكي".وكتب حسام سيلاوي عبر منصة إكس رسالة أخرى جاء فيها: "واشباه البشر الي بعاتبوني كيف بنزل عن لبنان كثير وانا مش من لبنان، اخجلو لانهم عم بدافعو عن قضية ووطن مفروض يكونو قضيتي وقضيتك واي شريف وهون القتال بلا راحة وبكل شراسة لما انت كانت اكبر مساعدة منك تطلع تحكي انجليزي نسيت!".