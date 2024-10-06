مايان السيد تكشف السبب وراء خسارتها للوزن.. ماذا قالت؟

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خلال لقاء لها مع برنامج et بالعربي، تحدثت الفنانة الشابة مايان السيد عن سبب ظهورها بخسارة وزن واضحة في الفترة الأخيرة.قالت مايان: "عادي حاسة إن الإنسان وزنه بيختلف، مكنش مقصود حصل بشكل طبيعي أنا بحب الجيم والتمرين وبحب الرقص وكنت مركزة مع أكلي الفترة اللي فاتت، دا اللي حصل مكنش مقصود بالشكل اللي ممكن حد يفتكره، بس والله نيولوك ليه لأ".يُذكر أن مايان السيد تنشغل هذه الفترة في تصوير عدد من الأعمال السينمائية كما تنتظر عرض بعض الأعمال التي انتهت من تصويرها بالفعل، وأوضحت أنها لم تبتعد عن الدراما التليفزيونية لكن الأعمال التي عرضت عليه وتحمست لها كانت سينمائية.(لها)