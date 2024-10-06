26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مايان السيد تكشف السبب وراء خسارتها للوزن.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
06-10-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال لقاء لها مع برنامج et بالعربي، تحدثت الفنانة الشابة مايان السيد عن سبب ظهورها بخسارة وزن واضحة في الفترة الأخيرة.
قالت مايان: "عادي حاسة إن الإنسان وزنه بيختلف، مكنش مقصود حصل بشكل طبيعي أنا بحب الجيم والتمرين وبحب الرقص وكنت مركزة مع أكلي الفترة اللي فاتت، دا اللي حصل مكنش مقصود بالشكل اللي ممكن حد يفتكره، بس والله نيولوك ليه لأ".
Advertisement
يُذكر أن مايان السيد تنشغل هذه الفترة في تصوير عدد من الأعمال السينمائية كما تنتظر عرض بعض الأعمال التي انتهت من تصويرها بالفعل، وأوضحت أنها لم تبتعد عن الدراما التليفزيونية لكن الأعمال التي عرضت عليه وتحمست لها كانت سينمائية.
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
02:00 | 2024-10-06
06/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
06:38 | 2024-10-06
06/10/2024 06:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
00:50 | 2024-10-06
06/10/2024 12:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
01:30 | 2024-10-06
06/10/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:50 | 2024-10-06
جوزيف عطية يزرع الفرحة في قلوب الأطفال (فيديو)
12:30 | 2024-10-06
سيلاوي يكشف عن سبب عدم ترك لبنان في الحرب
10:30 | 2024-10-06
صلاح عبدالله يكشف سراً عمره 21 عاماً عن أكثر أفلامه شهرة!
10:28 | 2024-10-06
ممثلة سورية تتأثر بعد القصــف العنـيف على الضاحية.. وهذه رسالتها
08:00 | 2024-10-06
لهذا السبب.. منة شلبي اعتذرت للمرة الثانية عن عدم حضور تكريمها
06:30 | 2024-10-06
مخرج شهير يقاضي شركة طيران.. اليكم السبب
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 06:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 06:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
07/10/2024 06:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24