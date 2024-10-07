هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية

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تحوّل الطفل هادي مقداد، الذي اشتهر بدور "إبراهيم" في مسلسل "الثمن" إلى نازح حيث أجبر على مغادرة منزله بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.وأمل الطفل هادي في عودة لبنان إلى حالته السابقة، معربًا عن حبه العميق لوطنه.وأكد أيضًا أنه على تواصل دائم مع الممثلة رزان جمال التي لعبت دور والدته "سارة" في مسلسل "الثمن"، كاشفا أنها تتواصل معه يوميًا للاطمئنان على حاله في ظل الظروف الصعبة.وقال هادي: "رزان مثل أمي الثانية، تتحدث معي دائمًا وتبعث لي رسائل وفيديوهات لتطمئن علي".يُشار إلى ان والدة هادي الحقيقية تركته هو وشقيقه قبل 3 سنوات، حيث غادرت منزلهم ولم تعد تتواصل معهم. وحاول هادي التواصل معها أكثر من مرة، لكنها تجاهلت اتصالاته، وعندما ردت عليه مرة واحدة، وعدته برؤيته في يوم محدد، لكنها لم تفِ بوعدها وحظرت اتصاله بعدها.(رأي اليوم)