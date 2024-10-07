28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
Lebanon 24
07-10-2024
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر مؤخرا خبر فسخ الممثلة نادين نسيب نجيم خطوبتها على رجل الأعمال السوري من أصل أرمني ناريغ ناربكيان، لكن الامر بقي طي الكتمان.
في وقت تؤكد مصادر لـ "نواعم" أن نادين لا تزال مع خطيبها وكل ما يتم تداوله يدخل في إطار الشائعات التي تواجه بطلة "2020" خصوصاً في هذه الفترة التي قررت فيها الابتعاد عن المشاركة في الأعمال الدرامية أو التمثيل، وتكرّس عملها لصالح مستحضرات التجميل التي تروّج لها وتعطيها كامل وقتها في لبنان والدول العربية وهي تلقى نجاحا كبيراً.
Advertisement
يذكر أن نادين غادرت منزلها في بيروت واختارت الاقامة حالياً في أحد المنتجعات السياحية خارج بيروت مع طفليها ربما بسبب الحرب التي تجتاح لبنان والقصف القريب جداً من بيروت.
وفازت نادين مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أقيم أخيراً في القاهرة عن دورها في مسلسل 2024 والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، في حين تغيب الموسم المقبل عن الشاشة في استراحة محارب.(نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
13:00 | 2024-10-06
06/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
Lebanon 24
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
01:04 | 2024-10-07
07/10/2024 01:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
03:29 | 2024-10-07
07/10/2024 03:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
11:00 | 2024-10-06
06/10/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:23 | 2024-10-07
ممثلة لبنانية: نحن قاعدين عم نتفرّج وناطرين وين رح نوصل ووين رح يوصلونا (فيديو)
04:45 | 2024-10-07
من داخل مطار بيروت.. شقيقة هيفا وهبي توثق مغادرتها لبنان (صور)
03:03 | 2024-10-07
على طريقتها الخاصة.. "إم طعان" توّجه رسالة حادة للاسرائيليين شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:04 | 2024-10-07
غادرت لبنان مع ابنتيها خوفا على سلامتهما.. فاشينيستا لبنانية شهيرة توّدع بلدها بكلمات مؤثرة (فيديو)
01:04 | 2024-10-07
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
23:00 | 2024-10-06
مايان السيد تكشف السبب وراء خسارتها للوزن.. ماذا قالت؟
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
07/10/2024 13:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 13:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 13:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24