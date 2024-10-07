غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!

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انتشر مؤخرا خبر فسخ الممثلة نادين نسيب نجيم خطوبتها على رجل الأعمال السوري من أصل أرمني ناريغ ناربكيان، لكن الامر بقي طي الكتمان.في وقت تؤكد مصادر لـ "نواعم" أن نادين لا تزال مع خطيبها وكل ما يتم تداوله يدخل في إطار الشائعات التي تواجه بطلة "2020" خصوصاً في هذه الفترة التي قررت فيها الابتعاد عن المشاركة في الأعمال الدرامية أو التمثيل، وتكرّس عملها لصالح مستحضرات التجميل التي تروّج لها وتعطيها كامل وقتها في لبنان والدول العربية وهي تلقى نجاحا كبيراً.يذكر أن نادين غادرت منزلها في بيروت واختارت الاقامة حالياً في أحد المنتجعات السياحية خارج بيروت مع طفليها ربما بسبب الحرب التي تجتاح لبنان والقصف القريب جداً من بيروت.وفازت نادين مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أقيم أخيراً في القاهرة عن دورها في مسلسل 2024 والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، في حين تغيب الموسم المقبل عن الشاشة في استراحة محارب.(نواعم)