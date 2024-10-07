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فنون ومشاهير
بسبب الحرب.. هل ألغيت حفلات نجوم لبنان في مهرجان الموسيقى العربية؟
Lebanon 24
07-10-2024
|
16:15
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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن إلغاء حفلات نجوم الغناء بلبنان، ضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية المقبل، بسبب الحرب الدائرة الآن، وفقاً لمجلة "لها".
وقال مدير مهرجان الموسيقى العربية، خالد داغر، في حديث لـ"لها" إن حفلات الفنان عاصي الحلاني والفنانة عبير نعمة لا تزال في موعدها بالمهرجان ولم يقدما حتى الآن أي اعتذار عن عدم المشاركة في المهرجان.
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وأكد داغر أن "الفنان وائل جسار لم يبلغ المهرجان رسمياً أيضاً بإلغاء حفلاته"، مضيفاً: "نحن نحترم كل فنان أراد أن يشارك ليصل صوت الشعب اللبناني إلى العالم أم فضل الاعتذار عن ذلك".
كما أشار الى أنه تحدث مع عبير نعمة وأنها أكدت له أنها ستغني لوطنها لبنان، وستقدم رسالتها من خلال الحفل، كما أنها ستتبرع بأجرها تضامنًا مع أهلها في لبنان.
المصدر:
لها
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